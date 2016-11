Notfälle

Bombenentschärfung ist geglückt: Evakuierung aufgehoben

Zwei amerikanische Fünf-Zentner-Bomben sind am Sonntag in Dollbergen in der Gemeinde Uetze (Region Hannover) gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste jeweils Heck- und Frontzünder entschärfen.