Notfälle

Die Entschärfung einer Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Freitag den Verkehr in Bremen massiv behindert. Zwischen Delmenhorst und dem Bremer Hauptbahnhof wurde der Zugverkehr eingestellt.

Bremen. Auch auf der Weser durften teilweise keine Schiffe fahren. Die Bombe war am Freitag bei Bauarbeiten im Stadtteil Walle gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. In einem Radius von 400 Metern wurden Gebäude evakuiert. Auch die B6, eine Hauptverkehrsachse in Bremen, wurde gesperrt. Die Entschärfung sollte am späten Nachmittag beginnen.

dpa