Bombenblindgänger entdeckt: Unterricht fällt aus

Neben einer Grundschule in Lüneburg liegt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich. Untersuchungen am Sonntag hätten ergeben, dass es sich um einen 70-Kilogramm-Blindgänger handelt, der am Montag entschärft werden soll, teilte ein Sprecher der Stadt Lüneburg am Sonntag mit.