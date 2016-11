Notfälle

Wegen zwei Bombenblindgängern ist am Sonntag ein Stadtteil in Osnabrück evakuiert worden. Rund 8000 Menschen müssen bis zum Mittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Osnabrück. Polizei und Technisches Hilfswerk sperrten den Stadtteil Schinkel-Ost ab, wie die Stadt mitteilte. Vermutlich handelt es sich um zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die in 4,7 und 5,5 Meter Tiefe liegen. An einer Fundstelle entdeckten die Experten demnach Metallsplitter, die darauf hindeuten, dass die Bombe schon zum Teil zerschellt ist. In den vergangenen Jahren waren in unmittelbarer Nähe der Verdachtspunkte bereits mehrere Bomben gefunden und entschärft worden. Auch die Autobahn 33 soll vorübergehend gesperrt werden.

dpa