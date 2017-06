Polizisten stehen auf einer Straße hinter einer Absperrung. © Peter Kneffel

Notfälle

Bombe in Hannover am frühen Morgen entschärft

Eine Fliegerbombe in Hannover ist am frühen Freitagmorgen entschärft worden - rund 15 000 Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. "Das Ganze hat sich etwas verzögert", sagte ein Feuerwehrsprecher.