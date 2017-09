Notfälle

Bombe beim Pflügen entdeckt und gesprengt

Ein Landwirt hat in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Pflügen seines Feldes eine Weltkriegs-Bombe freigelegt. Der 80 Kilogramm schwere Sprengkörper konnte nicht entschärft werden und wurde daher am Samstag noch am Ort gesprengt, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte.