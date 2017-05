Eine Erdgasförderanlage nahe Rotenburg (Niedersachsen). © Daniel Reinhardt/Archiv

Umweltverschmutzung

Bodenbelastung an zwei Erdgasförderplätzen ist erhöht

Untersuchungen an Erdgasförderplätzen in Niedersachsen haben bislang in zwei Fällen eine unzulässige Belastung der Böden ergeben. An 21 weiteren von 200 untersuchten Förderplätzen seien Detailuntersuchungen zu einer möglichen Belastung erforderlich, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am Montag mit.