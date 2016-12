Bob Dylan. © Domenech Castello/Archiv

Musik

Bob Dylan kommt ins Emsland

Nach Stockholm zur Nobelpreisverleihung wollte er nicht kommen - dafür tritt Rocklegende Bob Dylan im Frühjahr in der niedersächsischen Provinz auf. Am 12. April 2017 gastiert der Singer-Songwriter in der Emsland Arena in Lingen, teilte am Freitag der Konzertveranstalter mit.