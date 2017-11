Bluttaten in Bremen: Täter weiter auf der Flucht

Kriminalität

Einen Tag nach den beiden Tötungsdelikten in Bremen sind die Täter weiterhin auf der Flucht. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Bluttaten schließen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Erkenntnissen vom Freitag aus.

Bremen. Am Donnerstagvormittag waren zwei Männer in einem Supermarkt in Oslebshausen in Streit geraten, Schüsse fielen. Ein 25-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen starb. Der Schütze flüchtete vom Tatort. Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.

Am frühen Donnerstagabend gingen dann bei einer Auseinandersetzung mehrere Männer im "Viertel" auf einander los. Bei der Messerstecherei wurde ein 20 Jahre alter Mann getötet. Ein zweiter 20-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach mehreren Menschen, die laut Zeugenaussagen vom Tatort flüchteten. Sie geht davon aus, dass es sich um einen Konflikt innerhalb einer Personengruppe handelte. Die Hintergründe zu beiden Taten waren weiter unklar.

dpa