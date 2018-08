Seevetal

"Die Spur zog sich über 100 Meter bis zu einem Feldrand", sagte er. "Aufgrund der Menge an Blut war nicht auszuschließen, dass sich ein Mensch erheblich verletzt hat und nun ziellos umherirrt."

So wurde am Donnerstagabend eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Auch ein Hubschrauber, die Rettungshundestaffel und Polizisten aus dem nahe gelegenen Hamburg waren im Einsatz. Gefunden wurde nichts, die Aktion wurde am frühen Morgen beendet. Am Freitag konnten Experten Entwarnung geben - das Blut stammt nicht von einem Menschen. Weil es um ein verletztes Wildtier gehen könnte, wurde der zuständige Jagdpächter verständigt.

