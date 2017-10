Das Landgericht in Verden (Niedersachsen). © Carmen Jaspersen/Archiv

Kriminalität

Blutrachemord in Visselhövede: Prozess beginnt im November

Wegen der tödlichen Schüsse auf einen 46-Jährigen auf einer Straße in Visselhövede müssen sich zwei Verdächtige ab November vor Gericht verantworten. Das sagte eine Sprecherin des Landgerichts in Verden am Mittwoch.