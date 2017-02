Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Kriminalität

Blutiger Streit in Bremen: Mann mit Messer verletzt

In Bremen ist es am Donnerstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Ein Mann sei auf einer Straße im Stadtteil Vegesack mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.