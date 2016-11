Notfälle

Blindgänger bei Bauarbeiten in Hannover gefunden

Bei Bauarbeiten ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hannover-Marienwerder gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger sollte noch in der Nacht entschärft werden, wie die Feuerwehr Hannover am Mittwoch mitteilte.