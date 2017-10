Blinder Passagier fährt auf Tanklaster mit

Verkehr

Ein 18-Jähriger ist als blinder Passagier auf einem Tanklaster mitgefahren. Die Polizei erwischte den jungen Mann auf der Autobahn 29 in der Nähe von Varel (Kreis Friesland).

Varel. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte in der Nacht zum Donnerstag ein weißes Licht an dem Tanklastzug entdeckt, dass sich hin und her bewegte. Als die Beamten näher heranfuhren, sahen sie am Ende des Tanklasters einen Mann sitzen, der ein Handy in der Hand hielt. Sie stoppten den Lastwagen. Wie sich herausstellte, war der 18-Jährige betrunken und hatte den Fahrer zuvor auf einer Tankstelle mit einem Messer bedroht. Wieso er anschließend unbemerkt auf den Laster gesprungen sei, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. "Das war sehr gefährlich." Der 18-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

dpa