Aurich/Lüneburg

"Besonders Kinder, die in flachen Uferzonen spielen, sollten kein Wasser schlucken", rät die Mikrobiologin Katharina Kohls vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (LGA) in Aurich. Badegäste sollten auf Warntafeln oder auf eine bläulich-grünliche Färbung des Wassers achten. "Wer in knietiefem Wasser seine Füße nicht mehr sehen kann, sollte dort nicht baden", sagte Kohls am Dienstag.

dpa