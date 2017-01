Kirche

Erstmals seit rund 20 Jahren weiht das Bistum Hildesheim an diesem Sonntag in Isernhagen bei Hannover einen Kirchenneubau ein. Zu der Feier werden Bischof Norbert Trelle und rund 140 Gäste erwartet.

Isernhagen. Die neue katholische Kirche steht genau gegenüber dem Ort, an dem zuvor eine alte Behelfskirche aus den siebziger Jahren stand, die wegen Baumängeln abgerissen wurde. Von der Architektur und der Funktionsweise her soll der neue Kirchenraum zukunftsweisend sein: Er hat verstellbare Wände, der Gottesdienstraum kann so mal größer, mal kleiner sein. Außerdem soll die neue Kirche auch die Funktion eines Pfarrheims und Pfarrbüros in sich vereinen.

dpa