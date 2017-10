Bistum: Aufschluss über Missbrauchsvorwurf gegen Ex-Bischof

Kirche

Zwei Jahre nach einem Missbrauchsvorwurf gegen den Hildesheimer Ex-Bischof Heinrich Maria Janssen will das Bistum nach eingehender Untersuchung zu den Vorwürfen Stellung beziehen.

Hildesheim. Am 16. Oktober sollen die Ergebnisse einer Studie dazu vorgelegt werden, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Der beliebte Bischof Janssen (1907-1988) soll in der Anfangsphase seiner Amtszeit als Bischof (1957 bis 1982) einen Jungen sexuell missbraucht haben. Der Vorwurf gegen ihn wurde aber erst 2015 mehr als 50 Jahre nach dem vorgebrachten Missbrauch erhoben, Zeugen ließen sich auch nach einem entsprechenden Aufruf zunächst nicht mehr finden.

Mit der Aufklärung des Vorwurfs beauftragte das Bistum das Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP). Das Münchner Institut hatte bereits den Missbrauch von Schülern im Benediktinerkloster Ettal sowie an der Odenwaldschule untersucht.

dpa