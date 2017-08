Braune Hühnereier sind zu sehen. © Malte Christians/Archiv

Lebensmittel

Bislang kein Amitraz bei Eierkontrollen festgestellt

Bei Kontrollen von Eiern sind in Niedersachsen bislang keine Proben mit dem Pestizid Amitraz festgestellt worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Dienstag auf Anfrage mit.