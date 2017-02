Medikamente und ein Fiberthermometer liegen auf einem Nachttisch. © Maurizio Gambarini/Archiv

Gesundheit

Bislang 13 Menschen wegen Grippe gestorben

Seit Beginn der aktuellen Grippewelle sind in Niedersachsen 13 Menschen an der Krankheit und ihren Folgen gestorben. Ein Jahr zuvor seien zum Ende der Grippewelle zehn Tote im Land registriert worden, berichtete das in Börry bei Hameln erscheinende Nachrichtenportal weserbergland-nachrichten.de unter Berufung auf das niedersächsische Landesgesundheitsamt und das Gesundheitsministerium.