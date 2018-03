Das umgebaute Eisstadion in Schierke. © Matthias Bein/Archiv

Kommunen

Bisher 25 000 Besucher im neuen Schierker Eisstadion

Das neue Eisstadion in Schierke am Brocken hat in den ersten zweieinhalb Monaten rund 25 000 Besucher angelockt. Die Erwartungen seien mehr als erfüllt worden, teilte die Stadt am Dienstag mit.