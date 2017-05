Landesbischof Ralf Meister vor Beginn der Frühjahrstagung der Landessynode. © Silas Stein

Kirche

Bischof will mehr gesellschaftliches Engagement der Kirche

Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat die Kirche zu mehr gesellschaftlichem Engagement ermuntert. "Wir müssen klären: Nehmen wir ausreichend unser Quartier, unsere Kommune, unser Dorf als Ganzes in den Blick?", sagte Meister am Freitag bei der Tagung der Synode in Hannover.