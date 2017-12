Feiertage

Bischof Jan Janssen: Weihnachtsstern zeigt Wege zum Frieden

Der Oldenburger Bischof Jan Janssen fordert von Christen, sich vom Weihnachtsstern neue Wege zum Frieden aufzeigen zu lassen. Es sei Zeit, aufzublicken zu dem, "was über uns hinaus geht, was mehr sein könnte als Machbares und Mögliches", sagte Janssen in seiner vorab veröffentlichten Heiligabend-Predigt in der Sankt Lamberti-Kirche in Oldenburg.