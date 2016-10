Kirche

Zum 50. Geburtstag der katholischen Kirche St. Benedikt in Bremen besucht der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode heute das Gotteshaus. Er wird das Mittagsgebet sprechen.

Bremen. Seit zehn Monaten wird die Kirche als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt, derzeit lebt dort noch rund ein Dutzend Menschen. Das Gotteshaus war das erste in Bremen, das im vorigen Winter Flüchtlinge aufnahm. Wegen der hohen Sicherheitsauflagen sind Flüchtlingsunterkünfte in Kirchen eher die Ausnahme. Bischof Bode will auch gemeinsam mit den in der Kirche lebenden Flüchtlingen essen, kündigte Pfarrer Johannes Sczyrba an.

dpa