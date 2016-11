Wetter

Schneetreiben im Harz: Im nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands hat es kräftig geschneit. Auf dem Brocken liegen 15 Zentimeter Schnee, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Leipzig sagte.

Schierke. Auch in der Altmark seien in der Nacht zum Dienstag ein paar Flocken gefallen. Wintersportler könnten sich freuen, sagte der DWD-Sprecher. Denn der Schnee bleibe im Harz voraussichtlich bis zum Wochenende liegen. In den nächsten Tagen könnten weitere Zentimeter hinzukommen. Die Temperaturen bleiben im leichten Plusbereich.

dpa