Der Volkswagen-Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). © Julian Stratenschulte/Archiv

Bis 2022: VW investiert 34 Milliarden Euro in Elektroautos

Der Volkswagen-Konzern will mit Milliardeninvestitionen in die E-Mobilität den tiefgreifenden Wandel der Branche bewältigen. In die Entwicklung von E-Autos, autonomes Fahren und die Digitalisierung sollen von 2018 bis 2022 mehr als 34 Milliarden Euro fließen, teilte Volkswagen am Freitag in Wolfsburg nach Beratungen des Aufsichtsrats mit.