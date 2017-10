Stefan Birkner (FDP) spricht auf der Wahlparty der FDP. © Silas Stein

Wahlen

Birkner will wieder FDP-Fraktionschef werden

Stefan Birkner will erneut Fraktionschef der FDP im niedersächsischen Landtag werden. Nach der Landtagswahl kommen die Abgeordneten am späten Montagnachmittag in Hannover zusammen, um die Fraktionsspitze neu zu wählen.