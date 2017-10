Wahlen

FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner hat bei der Landtagswahl in seinem Wahlkreis Garbsen/Wedemark 7,0 Prozent der Erststimmen geholt. Im Vergleich zur Landtagswahl 2013 konnte er sich aber deutlich steigern, damals bekam Birkner nur 4,5 Prozent.

Hannover. Bei den Zweitstimmen errang die FDP in dem Wahlkreis am Sonntag 8,0 Prozent. Das Direktmandat in dem Wahlkreis sicherte sich der SPD-Politiker Rüdiger Kauroff. Die FDP gewann zuletzt in den 60er Jahren ein Direktmandat bei einer niedersächsischen Landtagswahl.

dpa