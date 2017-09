Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen. © Holger Hollemann/Archiv

Landtag

Birkner soll neuer FDP-Fraktionschef im Landtag werden

Stefan Birkner (44) soll neuer Fraktionschef der FDP im niedersächsischen Landtag werden. Die 14 Abgeordneten wollen ihn am Dienstag zum Nachfolger von Christian Dürr wählen, der in den Bundestag einzieht, sagte eine Fraktionssprecherin am Montag in Hannover.