Göttingen

Der Wissenschaftler nahm die Auszeichnung am Donnerstag in Paris entgegen. Die vom Europäischen Patentamt (EPA) vergebene Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Innovations-Preise. Frahms Arbeit habe dazu beigetragen, Vorgänge im Inneren des menschlichen Körpers heute in Echtzeit sichtbar zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Das MRT ist damit eines der wichtigsten bildgebenden Verfahren in der medizinischen Diagnostik geworden. Frahm arbeitet am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.

dpa