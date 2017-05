Leiterin der Biologischen Anstalt Karen Wiltshire. © Alfred-Wegener-Institut/Martina Buchholz

Wissenschaft

Biologische Anstalt Helgoland feiert 125. Geburtstag

Die Biologische Anstalt Helgoland feiert ihren 125. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Besucher können am 19. Mai Wissenschaftlern in den Laboren über die Schulter blicken, selbst am Mikroskop sitzen, Vorträgen zur Meeresforschung lauschen oder sich auf Schiffen umsehen.