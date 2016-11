Fischerei

Meeresbiologen wollen die in der deutschen Nordsee ausgestorbene Europäische Auster wieder ansiedeln. In einem gemeinsamen Projekt suchen das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) nach geeigneten Standorten für den testweisen Besatz mit Muschelsaat.

Hamburg. In Frage kämen die drei Natura-2000-Schutzgebiete Borkum-Riffgrund, das Sylter Außenriff und langfristig auch die Doggerbank, sagte die Vize-Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Karen Wiltshire, am Donnerstag in Hamburg. In den Gebieten dürfe keine Bodenschleppnetz-Fischerei stattfinden. Hintergrund des 854 000 Euro teuren Projekts ist die Bedeutung dieser Austernart (Ostrea edulis) für das Ökosystem. Die häufig vorkommende Pazifische Auster (Crassostrea pacifica) sei dagegen eine invasive Art, die aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht gutgeheißen werden könne, sagte der Meeresbiologe Henning von Nordheim.

