Blick in einen leeren Klassenraum, wo die Stühle auf den Bänken stehen. © Patrick Pleul/Archiv

Bildung

Die Schüler der 9. Klassen in Niedersachsen haben in einer Ländervergleichsstudie mit ihrer Fähigkeit zum Zuhören im Fach Deutsch besonders gut abgeschnitten.

Berlin/Hannover. Damit landeten sie in der Spitzengruppe des Vergleichs. Das geht aus dem am Freitag in Berlin vorgestellten Ländervergleich "IQB-Bildungstrend 2015" der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor.

Im Fach Deutsch wurden Zuhören, Lesen und Orthografie getestet. In den Testfällen Lesen und Orthografie schnitten die Neuntklässler in Niedersachsen nur durchschnittlich ab. Auch im Fach Englisch haben sich die niedersächsischen Schüler verbessert: 2009 lagen sie noch deutlich unter dem deutschen Durchschnitt, jetzt haben sie aufgeholt und liegen im Mittelfeld.

Insgesamt haben sich die Schüler in Deutschland nach der neuen Kompetenzstudie im Fach Englisch deutlich verbessert, in Deutsch dagegen herrscht Stagnation. Nach Ländern geordnet kommt das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) zu diesem Ergebnis: Bayern bleibt bei Bildungserfolgen an der Spitze, Schleswig-Holstein ist neben Sachsen Aufsteiger, Baden-Württemberg schwächelt, Bremen und Berlin sind weiterhin oft Schlusslichter. Für die Studie wurden mehr als 37 000 Schüler der 9. Jahrgangsstufe aus allen Bundesländern getestet.

