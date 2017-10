Wahlen

Niedersachsens Bildungsministerin Frauke Heiligenstadt hat ihr Direktmandat im Landkreis Northeim verteidigt, dabei aber minimal Verluste hinnehmen müssen. Nach 47,3 Prozent der Erststimmen bei der Wahl 2013 kam die 51-Jährige am Sonntag auf 47,0 Prozent. Heiligenstadt hatte auch 2003 und 2008 das Northeimer Direktmandat gewonnen.

Northeim. Sie stand in der abgelaufenen Wahlperiode oft in der Kritik - unter anderem wegen der erhöhten Unterrichtszeit für Gymnasiallehrer, zuletzt wegen der niedrigen Unterrichtsversorgung und der Abordnung von Gymnasiallehrern an Grundschulen.

dpa