Buntes

Bierkiste auf Rädern macht 70 km/h: Von Polizei einkassiert

Ein aufgemotztes Gokart in Form einer Bierkiste auf Rädern hat die Polizei in Oldenburg aus dem Verkehr gezogen. Das selbstgebaute, liebevoll verzierte Gefährt gehört einem 31-Jährigen, berichteten die Beamten am Mittwoch.