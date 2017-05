Ein Biber knabbert die Rinde von Weidenästen ab. © Patrick Pleul/Archiv

Umwelt

Biber wieder weit verbreitet

Die lange in Deutschland fast ausgerotteten Biber sind in vielen Regionen auf dem Vormarsch. Das belegen Zahlen des Deutschen Jagdverbandes (DJV). So würde Europas größtes Nagetier in Brandenburg bereits in 41 Prozent der Reviere beobachtet, teilte ein DJV-Sprecher in Berlin mit.