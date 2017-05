Ein Mann sammelt verwertbares Material am verschmutzten Strand. © Christian Thompson/Archiv

Umweltverschmutzung

Bewusstsein für Vermüllung der Meere stärken

Die Bundesregierung will sich innerhalb der G20-Staaten für eine konsequentere Bekämpfung von Müll in den Meeren einsetzen. Das teilte das Bundesumweltministerium zu Beginn einer Expertenkonferenz am Dienstag in Bremen mit.