Feuerwehrblaulicht. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Bewohner von Feuerwehr aus zehntem Stockwerk gerettet

Die Feuerwehr hat am Dienstag in Göttingen einen Mann aus einer brennenden Wohnung im zehnten Stockwerk eines Hochhauses gerettet. Der 43-Jährige, der sich alleine in der Wohnung befand, wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.