Blaulicht einer Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Bewohner können sich bei Brand aus Mehrfamilienhaus retten

Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Weil in dem Gebäude mehrere Wohngemeinschaften leben, war zunächst unklar, ob noch Menschen von den Flammen bedroht waren, teilte die Feuerwehr mit.