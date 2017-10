Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt

Kriminalität

Erst in der Schlange angestellt, dann die Waffe gezückt: Ein Räuber hat einen Supermarkt in Garbsen (Region Hannover) überfallen und das Personal mit einer Pistole bedroht.

Garbsen. Nach Polizeiangaben flüchtete der Täter mit dem Geld, verletzt wurde niemand. Der Unbekannte hatte den Discounter am Samstagabend kurz vor Geschäftsschluss betreten. Er stellte sich an der Kasse an und bedrohte dann die 41 Jahre alte Kassiererin sowie fünf weitere Mitarbeiter mit der Waffe. Dann zwang der Täter die Angestellten, sich in einen hinteren Raum des Geschäfts zu begeben und floh mit der Beute in unbekannte Richtung.

dpa