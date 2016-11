Kriminalität

Bewaffneter 69-Jähriger wird vom SEK festgenommen

Ein 69 Jahre alter Mann hat im Landkreis Stade eine 19-Jährige als Geisel genommen und ihr möglicherweise in den Fuß geschossen. Der 69-Jährige sei von einem Spezial-Einsatz-Kommando (SEK) der Polizei Hannover auf seinem Anwesen in Barnkrug überwältig und festgenommen worden, teilte die Polizei Stade am Montag mit.