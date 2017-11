Bettina Tietjen bekommt zum Talkjubiläum ein Porträt

Medien

Seit 20 Jahren ist Bettina Tietjen einmal im Monat Gastgeberin einer Talkshow im NDR Fernsehen, zum Jubiläum widmet ihr der Sender einen 60-minütigen Film. In "Bettina Tietjen - die Talklady im Porträt" (Freitag, 00.00 Uhr, NDR Fernsehen) kommen Freunde, Kollegen und die Familie der 57-Jährigen zu Wort.

Hannover. Bettina sei natürlich, gerade und habe ihre Neugierde in all den Jahren nicht verloren, sagt etwa Alexander Bommes, der seit 2015 an ihrer Seite "Tietjen und Bommes" moderiert. An diesem Freitag erwartet das Duo unter anderem Comedian Kaya Yanar und Sänger Michael Patrick Kelly.

Tietjens erste Talkpartnerin auf dem Sendeplatz am späten Freitagabend war Eva Herman, die wegen umstrittener Äußerungen zur Familienpolitik in der Nazi-Zeit 2007 vom NDR entlassen wurde. Auf Herman folgten Yared Dibaba und ab 2009 Eckart von Hirschhausen an der Seite der gebürtigen Nordrhein-Westfälin. Tietjen moderiert zudem regelmäßig das Vorabend-Magazin "DAS!" sowie sonntags die Radiosendung "Tietjen talkt" auf NDR 2. Die Sendung "Tietjen und Bommes" wird in Hannover aufgezeichnet.

dpa