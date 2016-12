Notfälle

Betrunkener sucht in Braunschweig die Reeperbahn

Ein 61-jähriger Betrunkener hat in der Nacht zu Sonntag in Braunschweig die Hamburger Reeperbahn gesucht. Beamte hatten den Mann aus Ostfriesland an einer Bushaltestelle entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.