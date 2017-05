Unfälle

Betrunkener stürzt mit Auto in Kanal

Zwei junge Männer sind mit einem Auto von einer Brücke in einen Kanal bei Moormerland (Landkreis Leer) gestürzt. Der Wagen kam in der Nacht zum Sonntag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und landete dann im Wasser, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.