Ein wichtiger Belastungszeuge will im Abu-Walaa-Prozess am 7. August am Oberlandesgericht Celle einem Medienbericht zufolge schweigen. "Im Prozess gegen Abu Walaa wird mein Mandant von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen", zitiert die "Neue Presse" (Montag) den Anwalt des Zeugen, Burkhard Benecken.