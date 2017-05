Einer Person werden Handschellen angelegt. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

Betrunkener schießt mit Schreckschusswaffe von Balkon

Ein betrunkener 29-Jähriger aus Göttingen hat im Eichsfeld mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Besorgte Anwohner aus Arenshausen hatten am Mittwochabend die Polizei über Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses informiert, wie die Polizei in Heiligenstadt am Donnerstag mitteilte.