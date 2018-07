Achim

Wegen der langsamen Geschwindigkeit sei der Fahrer einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten stoppten den 57-Jährigen am späten Sonntagabend, in dessen Auto es nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab 3,54 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes vorläufig sicher und schickten ihm zum Bluttest.

dpa