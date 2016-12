Kriminalität

Betrunkener Mann packt 10-Jährige vor Augen der Mutter

Ein 26 Jahre alter Mann hat in Salzgitter ein zehnjähriges Mädchen am Kragen gepackt, angeschrien und nicht mehr losgelassen. Das Mädchen war am Freitagabend mit seiner Mutter unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte.