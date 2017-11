Betrunkener Fahrgast will Zugbegleiterin würgen

Kriminalität

Ein schwarzfahrender und betrunkener 50-Jähriger hat in einem Zug bei Osnabrück eine Zugbegleiterin bedroht und versucht, sie zu würgen. Der rabiate Fahrgast verweigerte zunächst die Ticket-Kontrolle und flüchtete vor der Zugbegleiterin, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Osnabrück. Von der Bahnmitarbeiterin eingeholt, beschimpfte er am Mittwoch die Frau, versuchte sie zu würgen und drohte ihr Prügel an. Der 50-Jährige wurde von einer zufällig im Zug mitfahrenden Polizistin aus Hamburg überwältigt und mit Handschellen gefesselt. Eine Kontrolle auf dem Hauptbahnhof in Osnabrück ergab einen Atemalkoholwert von fast 1,4 Promille. Der Mann wurde wegen seines emotionalen Zustands mit seiner Einwilligung in eine Klinik gebracht.

dpa