Unfälle

Ein 27 Jahre alter Mann hat auf der Autobahn 28 in Ostfriesland mit seinem Auto einen anderen Wagen gerammt und sich anschließend überschlagen. Der Autofahrer sei "erheblich alkoholisiert" gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Leer. Nach dem Zusammenstoß in einer Baustelle fuhr der 27-Jährige auf eine Fahrbahnbegrenzung und überschlug sich, sein Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Er wurde schwer, zwei 67 Jahre alte Menschen in dem gerammten Auto leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag zwischen der Abfahrt Leer-Ost und dem Autobahnkreuz Leer.

dpa