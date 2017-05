Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Betrunkener Autoknacker schläft auf dem Fahrersitz ein

Ein betrunkener Autoknacker in Bremen war offenbar so müde, dass er in dem von ihm aufgebrochenen Auto eingeschlafen ist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug der 18-Jährige die Seitenscheibe eines Transporters ein und durchwühlte den Innenraum.